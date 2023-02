Sanità: Mangiacavalli (Fnopi), alla base del rilancio del Servizio sanitario nazionale ci sono territorio e centralità persona (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Siete la prima linea dell'aiuto e della vicinanza al dolore e difendete le persone con i valori fondamentali della scienza - ha detto il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri interveenuto alla giornata - Per voi ogni giorno è emergenza e noi tutti non possiamo elogiare la vostra opera solo nei momenti rituali, ma dobbiamo impegnarci a valorizzarla ogni giorno". Spiegando il senso della giornata, Mangiacavalli ha detto che "la legge (n. 155/2021) dedica questa Giornata all'impegno e alla professionalità di chi ha affrontato, e ancora affronta quotidianamente, le sfide che il Sistema sanitario ha posto e pone al nostro Paese. Noi, professionisti sanitari e sociosanitari – ha proseguito - dedichiamo questa giornata a chi ha sofferto, a chi soffre e a tutte le persone che, con la loro attenzione e partecipazione, hanno aiutato ad arginare la pandemia con comportamenti coscienziosi e virtuosi. Anche nei momenti più difficili – ha aggiunto - siamo rimasti uniti, come lo siamo oggi e 'insieme' è l'avverbio scelto per caratterizzare questo evento, perché riteniamo che sostenere, nella sua interezza e complessità, il nostro Sistema salute, e garantire il nostro Servizio sanitario nazionale sia possibile solo con un impegno costante, competente, multidisciplinare e sinergico". "Così si garantisce – ha affermato ancora - il diritto alla salute, che appartiene all'individuo e alla comunità e richiama il diritto a vivere in un ambiente salubre, e che i professionisti sanitari e socio-sanitari, grazie alle proprie competenze, calano nella realtà, rendendo possibile la vita sociale e civile del Paese". (segue) (Com)