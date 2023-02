Sanità: Mangiacavalli (Fnopi), alla base del rilancio del Servizio sanitario nazionale ci sono territorio e centralità persona (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In apertura della giornata, proprio il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha sottolineato come "riconoscere i meriti e l'importanza degli operatori sanitari e sociosanitari vuol dire attivarsi per valorizzare al meglio la loro professionalità, dando risposte concrete a tutte le urgenze oggi più che mai attuali. E questa è una mia priorità", ha detto. Per questo il ministro ha evidenziato alcune priorità: "Dobbiamo restituire attrattività al Servizio sanitario nazionale – ha affermato -, agire sui vincoli di spesa per il personale per permettere alle Regioni di potenziare gli organici e rafforzare i servizi sanitari e, accanto al giusto riconoscimento sul piano economico, investire anche in termini di formazione e sviluppo delle competenze, sia specialistiche, che trasversali, legate a nuovi modelli di organizzazione del lavoro multidisciplinare e integrato" per un'assistenza "meno incentrata sull'ospedale e con un territorio più forte", mettendo "al centro la persona". (Com)