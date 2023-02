Ucraina: ministro Esteri Spagna, "non dispiace" piano acquisto congiunto proiettili artiglieria per Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Spagna "non dispiace" il piano di acquisto congiunto di proiettili di artiglieria proposto dall'Estonia per accelerare la produzione di munizioni in Europa e velocizzarne la consegna all'Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, a Bruxelles, dove sta partecipando alla riunione degli omologhi europei. Albares ha spiegato che l'esecutivo di Madrid sta "studiando e analizzando" l'iniziativa estone. Il ministro ha rivendicato la capacità dell'industria spagnola della difesa, "potente e tecnologicamente avanzata", e ha sottolineato che la Spagna sta già partecipando a progetti europei come Airbus e allo sviluppo del futuro aereo da combattimento Fcas. Per il ministro, la guerra in Ucraina dovrebbe far riflettere l'Europa sulla propria industria militare per promuovere progetti e investimenti comuni. "Dobbiamo ripensare l'industria della difesa europea, ci deve essere interoperabilità in ciò che facciamo in Europa e riflettere su come fare meglio ciò che facciamo separatamente", ha sostenuto. (Spm)