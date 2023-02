Roma: furti in diverse palestre catena "Virgin active" in tutta Italia, denunciate due persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi i poliziotti del III Distretto Fidene - Serpentara hanno denunciato in stato di libertà due cittadini romeni, un uomo di 38 anni e una donna di 40, gravemente indiziati di aver commesso una serie di furti di orologi di pregio, carte di credito e somme di denaro all'interno degli spogliatoi di diverse palestre "Virgin Active" non solo nella capitale ma anche in Milano, Torino, Brescia, Bologna e Verona. Gli investigatori, dopo un'intensa attività di osservazione e controllo effettuata all'interno di diverse palestre nella capitale, sono riusciti a intercettare i due complici all'interno della struttura di via Cina e a bloccarli. (segue) (Rer)