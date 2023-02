Roma: furti in diverse palestre catena "Virgin active" in tutta Italia, denunciate due persone (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La complessa attività d'indagine ha disvelato una struttura ben organizzata, operante in tutta Italia, con la predisposizione di numerosi documenti falsi e camuffamenti per cambiare identità al fine di eludere le indagini. Gli accertamenti hanno portato alla luce uno strano comportamento dell'utilizzatore della scheda di accesso alle palestre: nel giro di 15 giorni, infatti, sono risultati 56 ingressi in varie province italiane, come se fossero sopralluoghi finalizzati al furto e non sedute di allenamento. (Rer)