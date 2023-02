Moldova-Ue: Metsola, siamo pronti a sostenere le aspirazioni europee di Chisinau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea rispetta ed è pronta a sostenere la Moldova al fine di realizzare le sue aspirazioni "di far parte della grande famiglia europea". Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola in un videomessaggio rivolto ai partecipanti alla 10ma sessione dell'Assemblea parlamentare Euronest che si sta svolgendo a Chisinau. L'alto funzionario europeo ha affermato che la piattaforma Euronest si è rivelata un buon esempio di come la diplomazia parlamentare può dare i suoi frutti. "Guardiamo al futuro con speranza e vi assicuro che il Parlamento europeo rimane pienamente impegnato a sostenere il partenariato orientale. Vi rispettiamo e siamo pronti a sostenervi nel realizzare le vostre aspirazioni in relazione all'Unione europea", ha dichiarato Metsola. Circa 100 ufficiali dei Paesi del partenariato orientale e membri del Parlamento europeo sono a Chisinau per partecipare alla decima sessione dell'Assemblea parlamentare Euronest, centrata in particolare sull'Ucraina, le sfide alla sicurezza e l'integrazione economica. (Rob)