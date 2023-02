Roma: controlli a Trastevere, un arresto per spaccio e 5 denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 110 persone e 11 attività commerciali controllate, un arresto e cinque denunce. E' questo l'esito dei controlli che i carabinieri di Roma Trastevere hanno effettuato ieri nel quartiere storico della Capitale. A finire in manette un 36enne marocchino, sorpreso sulle scale di Ponte Sisto con quattro dosi di cocaina e circa 400 euro in contanti. Per quattro persone, invece, è scattata la denuncia a piede libero per furto aggravato.I carabinieri, inoltre, hanno denunciato in stato di libertà il titolare di un ristorante, poiché nel corso dei controlli è stata riscontrata la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi. Contestualmente i militari hanno provveduto anche alla sospensione dell’attività imprenditoriale contestando anche la sanzione amministrativa di 2.500 euro. Non sono mancate, infine, le sanzioni amministrative: un giovane è stato trovato in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente e sarà segnalato al Prefetto quale assuntore, mentre il titolare di un ristorante è stato sanzionato per mancanze inerenti la gestione e sicurezza alimentare. (Rer)