Irlanda: vicepremier Martin mette in guardia da accordi pericolosi per cittadini su protocollo nordirlandese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il vice primo ministro irlandese, Michael Martin, ha messo in guardia coloro "che fanno politica con la vita dei cittadini" dell'Irlanda del Nord. Riguardo all'accordo sempre più vicino sul protocollo dell'Irlanda del Nord, Martin ha affermato che sono stati compiuti "progressi molto, molto buoni" tra il Regno Unito e l'Ue, con un impegno "genuino" e un rafforzamento della "fiducia". Tuttavia, il vicepremier ha anche detto che i colloqui sono stati "molto impegnativi". "Penso che la cosa più importante sia che tutti, da qui in poi, pensino al bene della popolazione dell'Irlanda del Nord", ha detto Martin. "Il popolo dell'Irlanda del Nord ne ha avuto abbastanza di coloro che giocano a fare i politici con il loro futuro. Le persone nutrivano legittime preoccupazioni in merito al funzionamento del protocollo. C'è stato un tentativo molto sincero e sostanziale di risolvere tali preoccupazioni da parte della squadra negoziale del Regno Unito e dell'Ue. Penso che dovremmo consentire che ciò si realizzi e si concretizzi prossimamente, e dovremmo quindi concentrarci sui bisogni delle persone". (Rel)