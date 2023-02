Difesa: India-Uzbekistan, al via esercitazione congiunta Dustlik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziata oggi a Pithoragarh, nello Stato indiano dell’Uttarakhand, la quarta edizione dell’esercitazione militare congiunta Dustlik, che coinvolge gli eserciti di India e Uzbekistan. Lo riferisce un comunicato del ministero della Difesa indiano, precisando che alle manovre partecipano 45 militari per parte. Per 14 giorni i partecipanti si eserciteranno in operazioni antiterrorismo in scenari montuosi e semiurbani sotto il mandato delle Nazioni Unite. Oltre all’addestramento sul campo, sono previsti dibattiti e dimostrazioni finalizzati a migliorare l’interoperabilità.(Inn)