Roma: Ferrara (M5s), c'è una questione sicurezza, ogni giorno bollettino di guerra

- A Roma c'è una questione sicurezza: basta leggere la cronaca per accorgersene. Così in una nota il consigliere capitolino del M5s e vicepresidente dell'Assemblea capitolina Paolo Ferrara. "Domenica sera vicino Valle Aurelia una banale lite è finita in tragedia, con un uomo morto per una coltellata all'addome. In un locale a Testaccio viene permesso a una minorenne di bere così tanto alcol da accasciarsi inerme in strada. Sarà poi portata in ospedale. All'Infernetto - prosegue ancora - un furgone bianco gira a caccia di cani da rapire. Se il proprietario reagisce, lo prendono a mazzate. Ogni giorno è un bollettino di guerra, ma non c'è nessuno che unisca i puntini e denunci quello che sta accadendo: tutti presi a sognare l'inceneritore, sembra si sia perso completamente il controllo del territorio".(Com)