Sardegna: Consorzio delle 2 Giare, via libera al bilancio (3)

- E’ di un milione e 100 mila euro il bilancio di previsione per il 2023, approvato dall’assemblea all’unanimità a Baressa. Risorse disponibile finora sono di 146 mila euro: 107 mila euro per il funzionamento dell’ente, personale e strutture, una quarantina di migliaia di euro da programmare per le attività. “Lo faremo nelle prossime settimane”, ha precisato Zedda. Poi gli altri interventi, per i quali saranno richiesti finanziamenti regionali: 500 mila euro per l’efficientamento della sede consortile di Baressa anche dal punto di vista del risparmio energetico, 250 mila euro per la manutenzione straordinaria degli edifici del Consorzio, come i maneggi e 150 mila euro come cofinanziamento ad attività di promozione turistica sostenute da Regione e Fondazione Banco di Sardegna. (Rsc)