Turchia-Usa: ministro Esteri Cavusoglu riceve Blinken, non accetteremo condizioni ad acquisto F-16

- La Turchia non è disposta ad acquistare i caccia F-16 dagli Usa se questi imporranno condizioni. Lo ha affermato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, durante una conferenza stampa congiunta con il segretario di Stato degli Usa, Antony Blinken. Quest’ultimo è giunto ieri in visita in Turchia, nel quadro di un tour che l’ha visto recarsi dapprima in Germania per la Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Ieri, secondo quanto riferisce il quotidiano turco “Daily Sabah”, il titolare della diplomazia statunitense ha visitato le aree colpite dal devastante terremoto del 6 febbraio scorso e la base aerea di Incirlik per verificare le operazioni di assistenza alle autorità turche. Oggi, invece, ha tenuto colloqui sia con il ministro degli Esteri Cavusoglu sia con il capo dello Stato, Recep Tayyip Erdogan. Parlando alla conferenza stampa tenutasi presso il complesso presidenziale, Cavusoglu ha affermato che la Turchia si aspetta da Washington una revoca delle “sanzioni unilaterali” relative all’industria della difesa il prima possibile, mentre spera che che l'amministrazione statunitense invii al Congresso una notifica formale per gli aerei da combattimento F-16, considerato che “la conclusione dell'accordo sarebbe vantaggiosa per entrambe le parti”. (segue) (Res)