Turchia-Usa: ministro Esteri Cavusoglu riceve Blinken, non accetteremo condizioni ad acquisto F-16 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume degli scambi bilaterali tra Turchia e Usa “è in costante aumento”, ha aggiunto Cavusoglu, evidenziando come la lotta al terrorismo sia una priorità nell’agenda comune. Tuttavia, il ministro ha chiesto una cooperazione e una collaborazione “più efficace” a livello di sicurezza. Interrogato sulla posizione di Ankara in merito al sostegno degli Stati Uniti ai gruppi “terroristici” del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) e delle Unità di protezione popolare (Ypg), milizie curde nel nord della Siria, Cavusoglu ha affermato che “cooperare con gruppi terroristici è un errore letale” e che le due organizzazioni non stanno combattendo contro lo Stato islamico. (segue) (Res)