Turchia-Usa: ministro Esteri Cavusoglu riceve Blinken, non accetteremo condizioni ad acquisto F-16 (3)

Da parte sua, Blinken ha ribadito l'impegno del suo Paese a fornire sostegno alla Turchia per far fronte alle conseguenze del terremoto."Camminiamo fianco a fianco nell'affrontare le sfide alla sicurezza comune", ha poi dichiarato Blinken, accogliendo con favore il ruolo di Ankara anche in merito alla crisi ucraina. Sull'accordo per i caccia F-16, Blinken ha affermato che ammodernare i velivoli esistenti e fornirne di nuovi è "nell'interesse nazionale e nell'interesse per la sicurezza" dell'amministrazione degli Usa guidata da Joe Biden. Al contempo, Blinken ha dichiarato che Washington è consapevole delle "preoccupazioni" in materia di sicurezza della Turchia derivanti dalla presenza del Pkk e delle Ypg al confine meridionale.