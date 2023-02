Turchia-Usa: ministro Esteri Cavusoglu riceve Blinken, non accetteremo condizioni ad acquisto F-16 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Continueremo a lavorare a stretto contatto per affrontare entrambe queste preoccupazioni. Al momento, ovviamente, siamo entrambi molto concentrati sull'assistenza umanitaria al popolo siriano, che, al pari del popolo turco, ha risentito terribilmente dal terremoto e stiamo lavorando insieme per massimizzare il sostegno che può essere inviato loro", ha affermato Blinken, precisando che Washington, sinora, ha destinato 185 milioni di aiuti alle aree siriane e turche colpite dal sisma. Circa l’incontro con Erdogan, chiuso alla stampa, non sono state diffuse particolari informazioni in merito. La presidenza turca ha riferito che questo si è svolto all'aeroporto internazionale di Esenboga nella capitale Ankara. Ai colloqui erano presenti anche il ministro Cavusoglu e l’ambasciatore degli Usa in Turchia, Jeffry Flake, ha aggiunto l'emittente "Trt haber". (Res)