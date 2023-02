Ucraina: Zelensky, visita di Biden è "storica, tempestiva e coraggiosa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Storica, tempestiva e coraggiosa: così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato la visita dell'omologo degli Stati Uniti Joe Biden a Kiev. "Ho dato il benvenuto al presidente degli Stati Uniti a Kiev mentre l'aggressione russa su vasta scala si avvicina al primo anniversario. Sono grato agli Stati Uniti per essersi schierati con l'Ucraina e per la nostra solida partnership. Siamo determinati a lavorare insieme per garantire la vittoria dell'Ucraina", ha scritto Zelensky su Twitter. (Kiu)