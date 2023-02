Agroalimentare: Lollobrigida a Federcuochi, sfida è coniugare tradizione e innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La grande sfida che avete di fronte è quella di coniugare la tradizione delle nostre produzioni agroalimentari con l'innovazione, difendendo al tempo stesso il patrimonio della nostra comunità nazionale e promuovendo a livello internazionale le eccellenze italiane". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in un videomessaggio inviato in occasione della settima edizione dei campionati della cucina italiana organizzati dalla Federazione italiana cuochi e in corso alla Fiera di Rimini. Nel rivolgere un ringraziamento alla Federcuochi, "impegnata ogni giorno a tenere alto il tricolore delle nostre tradizioni, delle nostre eccellenze agroalimentari e della cultura gastronomica della nostra nazione", il ministro ha ricordato anche "l'importanza del buon cibo di qualità, simbolo di quell'identità italiana riconoscibile a livello globale". Lollobrigida ha voluto, poi, salutare tutti i docenti e gli allievi degli istituti alberghieri presenti alla manifestazione, con un ringraziamento sentito ai professori che con dedizione ogni giorno si impegnano per far crescere i nostri giovani. "Ai ragazzi voglio dire: oggi siete qui per mettervi in gioco ed imparare, ma soprattutto per iniziare quel percorso che sicuramente porterà anche voi a promuovere in Italia e nel mondo la nostra cultura e lo stile alimentare della dieta mediterranea, uno stile sano ed equilibrato. La partecipazione di voi ragazzi a questo tipo di manifestazione - ha osservato il ministro - è per me importantissima e come ministero siamo in prima linea per rendere sempre più centrale il ruolo degli istituti e mettere in rete le risorse necessarie per valorizzare gli studenti, il loro percorso formativo e il loro futuro, che è anche il nostro. L'attenzione alla sicurezza delle filiere, alle piccole attività artigianali che sempre più giovani hanno deciso di intraprendere, è massima. Il governo Meloni continua a lavorare per ampliare le prospettive occupazionali per le nuove generazioni che rappresentano il presente e il futuro della nostra nazione, della nostra grande Italia. Sono certo - ha concluso Lollobrigida - che oggi tutti voi saprete rappresentare il meglio della nostra nazione con competenza, creatività e soprattutto entusiasmo". (Rin)