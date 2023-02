Covid: Gemmato, grazie a personale sanitario, loro storie non andrebbero mai dimenticate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato ricorda con un post su Facebook, la celebrazione della Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, in ricordo del 20 febbraio 2020, data in cui a Codogno venne scoperto il primo caso di Covid-19 in Italia. "La giornata nazionale - scrive Gemmato - è stata istituita grazie alla Legge 13 novembre 2020 per onorare il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio del personale medico, sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato nel corso della pandemia da Coronavirus nell'anno 2020". "Non posso che unirmi al ringraziamento nei confronti di tutti coloro che, durante quei mesi hanno offerto – e continuano ad offrire – cura e assistenza ai pazienti colpiti da Covid-19. Ci sono storie che non andrebbero mai dimenticate" conclude Gemmato.(Rin)