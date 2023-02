Ue-Serbia: fonti stampa, a fine febbraio firma per ricostruzione tratto ferroviario Belgrado-Nis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà firmato a fine febbraio il contratto per la ricostruzione della tratta ferroviaria Belgrado-Nis, in Serbia. Lo rende noto il centro di ricerca Demostat, citando fonti della delegazione dell'Unione europea a Belgrado. Il valore totale del progetto è di 2,2 miliardi di euro. Il principale finanziatore è la Banca europea per gli investimenti (Bei), che ha approvato un prestito di 1,1 miliardi di euro. La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha stanziato 550 milioni di euro, insieme a una sovvenzione dell'Ue per un importo di 600 milioni di euro, nell'ambito del quadro degli investimenti per i Balcani occidentali. Una parte dell'importo verrà finanziata dalle casse del bilancio serbo. Alla firma del contratto saranno presenti i rappresentanti del governo del Paese balcanico, oltre al Commissario europeo all'allargamento, Oliver Varhelyi, sempre secondo quanto riferisce la fonte. La ricostruzione del tratto ferroviario Belgrado-Nis, che è lungo circa 230 chilometri ed è uno dei progetti ferroviari più importanti in Serbia, dovrebbe essere completata entro il 2029 e si collegherà alla ferrovia ad alta velocità che collegherà Belgrado a Budapest, in Ungheria. (Seb)