Ucraina: Zelensky, visita di Biden "segnale di sostegno estremamente importante"

- La visita del presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Kiev è "un segnale di sostegno estremamente importante per l'Ucraina e gli ucraini". Ad affermarlo il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, durante la conferenza stampa con l'omologo statunitense. In particolare, il capo dello Stato ucraino ha sottolineato nel corso di una conferenza stampa che, sia personalmente Joe Biden, sia tutta la società statunitense "sin dall'inizio della guerra su vasta scala scatenata dalla Russia sono stati al fianco dell'Ucraina". "La prima telefonata con le parole di sostegno dell'Ucraina è arrivata dalla Casa Bianca. Grazie per la sua leadership. Grazie anche per il sostegno dei due partiti, per il sostegno del Congresso", ha detto Zelensky, rivolgendosi all'omologo. (Kiu)