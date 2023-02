Ucraina: Zelensky, la guerra deve concludersi con completa liberazione dei nostri territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra scatenata dalla Russia dovrebbe concludersi con la completa liberazione dei territori ucraini e le garanzie di sicurezza per Kiev. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, durante una conferenza stampa congiunta con l'omologo degli Stati Uniti Joe Biden, a Kiev in visita ufficiale. "Questa guerra russa non provocata e criminale contro l'Ucraina, tutta L'Europa e il mondo democratico dovrebbe concludersi con la liberazione di tutta la terra ucraina e solide garanzie di sicurezza a lungo termine sia per il nostro Paese che di tutta l'Europa e del mondo", ha sottolineato il capo dello Stato ucraino. Zelensky ha osservato anche che attualmente in Ucraina "viene deciso il destino dell'ordine internazionale". (Kiu)