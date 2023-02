© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie per il vostro coraggio, dedizione e impegno per la salute e il benessere delle persone. Venti febbraio. Insieme per la salute di tutti". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato. (Rin)