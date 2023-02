Libia: Parlamento seleziona membri comitato per redigere legge elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti basata nell’est della Libia sta lavorando alla selezione di sei parlamentari per istituire una commissione paritetica con l’Alto Consiglio di Stato allo scopo di redigere una nuova legge elettorale. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” il deputato Abdel Moneim al Arfi, eletto nella circoscrizione di Al Marj, nella Libia orientale. Ciò avviene mentre oggi a Tripoli il Consiglio di Stato esamina gli emendamenti costituzionali trasmessi proprio dal Parlamento orientale per andare alle elezioni nel Paese nordafricano. Le aspettative però sono basse, dal momento che il presidente del “Senato” libico, Khaled al Mishri, in un’intervista all’emittente televisiva qatariota “Al Sharq”, ha parlato di “numerose divergenze” sulla candidatura alle elezioni presidenziali dei militari e delle persone con doppia nazionalità. (segue) (Lit)