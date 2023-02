Libia: Parlamento seleziona membri comitato per redigere legge elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Mishri, le leggi libiche impediscono di candidarsi a chiunque ricopra una posizione di rilievo nei gangli dello Stato, sia al livello militare che civile, a meno che l’aspirante presidente della Repubblica non si dimetta con almeno 4 o 6 mesi di anticipo. Originario di Zawiya, in Tripolitania, e fondatore del Partito Giustizia e Costruzione legati ai Fratelli musulmani, Mishri è dal 2018 il presidente di quella che è considerata la “camera alta” della Libia, benché con funzioni quasi prevalentemente consultive ma comunque indispensabili per le decisioni più rilevanti. Egli si è inoltre detto contrario alla candidatura di cittadini con doppia nazionalità “in linea con le leggi libiche”. (segue) (Lit)