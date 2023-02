Ucraina: Zelensky, presenteremo risoluzione a sostegno della pace all'Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa settimana, le autorità di Kiev presenteranno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite una risoluzione a sostegno della pace in Ucraina. Lo ha annunciato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un briefing con i giornalisti a seguito dei colloqui con l'omologo statunitense Joe Biden, a Kiev in visita ufficiale. "Già questa settimana, a New York, in collaborazione con gli Stati Uniti e con quasi 60 altri Paesi, stiamo presentando all'Assemblea generale una risoluzione a sostegno della pace in Ucraina, alla vigilia del 24 febbraio", ha affermato Zelensky. "L'approvazione di questa risoluzione sarà la prima potente prova che le forze terroristiche non infrangeranno mai le regole civili", ha aggiunto Zelensky. Il capo dello Stato ha anche sottolineato l'importanza di coinvolgere gli Stati Uniti nell'attuazione della formula ucraina per la pace, nonché la necessita di creare un tribunale internazionale sull'aggressione russa. (Kiu)