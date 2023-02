© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulle questioni giudiziarie fiorentine ogni giorno ci sono novità. Ho firmato sabato scorso un circostanziato esposto che credo avrà un certo impatto. Io combatto il giustizialismo, ma credo nella giustizia e dunque non mi fermo nella mia battaglia per la verità". Lo sottolinea nella Enews, in merito alla vicenda Open, il leader di Italia viva, Matteo Renzi. (Rin)