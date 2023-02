Ue-Cina: Borrell, Wang Yi ha detto che non forniranno armi a Russia ma restiamo vigili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere di Stato cinese Wang Yi ha assicurato all'Alto rappresentante Ue per la politica di sicurezza, Josep Borrell, che la Cina non ha intenzione di fornire armi alla Russia. "Ho avuto una lunga conversazione con il consigliere di Stato Wang Yi. Ho espresso la nostra forte preoccupazione per il fatto che la Cina fornisca armi alla Russia e gli ho chiesto di non farlo, esprimendo non solo la nostra preoccupazione, ma anche il fatto che per noi rappresenterebbe una linea rossa nelle nostre relazioni", ha detto Borrell. "Mi ha detto che non lo faranno e che non hanno intenzione di farlo. Tuttavia, resteremo vigili", ha concluso l'Alto rappresentante Ue. (Beb)