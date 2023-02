Iran: Borrell, nuovo pacchetto sanzioni su diritti umani, voci preoccupanti su arricchimento di uranio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo pacchetto di sanzioni Ue contro l'Iran sarà basato sul rispetto dei diritti umani. A dirlo l'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, arrivando al Consiglio Affari esteri di Bruxelles. "Sull'Iran stiamo per approvare un nuovo pacchetto di sanzioni basato sui diritti umani. Un nuovo e importante pacchetto di sanzioni contro l'Iran, responsabile di quanto accaduto negli ultimi giorni, come la repressione dei manifestanti e l'uso della pena capitale", ha detto. "Ieri ho avuto una telefonata con il ministro iraniano per annunciargli che avremmo preso questa decisione, per chiedergli di fermare la repressione e di adempiere ai loro obblighi internazionali. Perché ci sono notizie preoccupanti sull'arricchimento dell'uranio da parte dell'Iran", ha dichiarato poi Borrell. (Beb)