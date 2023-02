Africa: oggi a N'Djamena il sesto vertice G5 Sahel, focus su sicurezza e integrazione regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Si tiene oggi a N'Djamena, capitale del Ciad, il sesto vertice straordinario della Conferenza dei capi di Stato del G5 Sahel, gruppo che include Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger e Ciad. Al centro dell'appuntamento, che punta a rafforzare la cooperazione fra i Paesi membri, ci sarà la lotta al terrorismo e il dibattito sulla sicurezza e la stabilità nella regione. I leader del G5 Sahel discuteranno anche dei modi per rafforzare l'integrazione regionale, di come promuovere lo sviluppo economico e sociale e affrontare le sfide ambientali e climatiche. La riunione speciale sarà ospitata dal presidente di transizione del Ciad, Mahamat Idriss Deby, e vedrà fra i presenti la rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel, Emanuela del Re, e la vicepresidente e segretaria generale della Banca Mondiale, Mercy Tembon. Del Re ha commentato la sua partecipazione al vertice su Twitter. "Felicissimi di essere a N'Djamena per partecipare al 6to vertice straordinario della Conferenza dei capi di Stato del G5 Sahel", ha scritto, definendo l'incontro "molto atteso". (Res)