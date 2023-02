Iran: Renzi, sconvolto dal silenzio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c’è solo la terribile guerra in Ucraina e le numerose crisi internazionali di cui si parla sempre meno: ad esempio sono sconvolto dal silenzio sull’Iran, nonostante che ci siano delle dimostrazioni di coraggio e di forza bellissime, come questa giovane ingegnera che si è tolta il velo durante un evento con i suoi colleghi. La comunità internazionale dovrebbe mantenere più alta l’attenzione su questi argomenti. E invece ci si concentra su questioni che spesso sono frutto di una iper tensione mediatica". Lo scrive nella Enews il leader di Italia viva, Matteo Renzi. "Mi ha colpito ad esempio la vicenda dei presunti palloni spia negli Stati Uniti - prosegue l'ex premier -. Emblematico il caso degli appassionati dell’Illinois che hanno comprato alcuni palloni sonda amatoriali, per una cifra di qualche decina di dollari, appassionati che parrebbero essere i veri proprietari di uno dei palloni abbattuto dai missili americani, missili che per inciso costano al contribuente circa mezzo milione di dollari l’uno. Nella sovra eccitazione della caccia alla spia, si è arrivati davvero al punto da colpire i palloni giocattolo con gli F22? Giusto combattere ogni forma di spionaggio, ma forse è giusto anche riportare tranquillità e calma nel dibattito politico internazionale. Questo mondo sembra improvvisamente sull’orlo di una crisi di nervi: contribuire, tutti, ad abbassare i giri e preoccuparsi delle vere questioni dovrebbe essere l’obiettivo delle donne e degli uomini di buona volontà. Tradotto: diamoci una calmata, presto". (Rin)