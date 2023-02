Ucraina: Biden in visita non annunciata a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente statunitense Joe Biden si è recato a Kiev per una visita a sorpresa. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Rbc Ucraina". Si tratta del primo viaggio di Biden in Ucraina dall'inizio del suo mandato. Sui social è apparso un video del presidente Usa che camminava per le vie della capitale ucraina. Secondo i media, Biden avrebbe visitato il memoriale dei caduti ucraini insieme all'omomologo Volodymyr Zelensky. (Kiu)