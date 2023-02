Milano: flash mob di "Ultima generazione" blocca viale Sturzo, fermati 5 manifestanti - Foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la mattinata di oggi cinque giovani appartenenti al movimento "Ultima generazione" hanno bloccato il traffico in viale Luigi Sturzo a Milano, sedendosi in strada con uno striscione con su scritto: “Non paghiamo il fossile”. I carabinieri del Comando Provinciale sono subito intervenuti interrompendo il flash mob e ripristinando la normale circolazione stradale. I cinque manifestanti sono stati condotti in caserma dai Carabinieri per gli accertamenti. (Foto:Carabinieri di Milano) (Rem)