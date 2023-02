Firenze: Renzi, se salta aeroporto salta sistema aeroportuale toscano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho rivolto una interrogazione al ministro Salvini sull’aeroporto di Firenze. Come sa chi ha seguito questa vicenda, se salta l’aeroporto di Firenze per una cultura anti sviluppo di parte della sinistra, per i ricorsi burocratici, per i ritardi storici non salta Firenze: salta il sistema aeroportuale toscano. Firenze e Pisa hanno fatto un accordo (già scritta così è una notizia) per il quale questi due aeroporti simul stabunt, simul cadent". Lo afferma nella Enews il leader di Italia viva, Matteo Renzi. (Rin)