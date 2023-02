Spagna: ad Algeciras recuperate 24 auto rubate negli Usa dal valore di oltre 2 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia civil spagnola ha recuperato nel porto di Algeciras, in provincia di Cadice, 24 veicoli di alta gamma che erano stati rubati negli Stati Uniti, con un valore complessivo di oltre due milioni di euro. Secondo quanto riferito dalla Guardia Civil in una nota, i veicoli sono stati scoperti in diversi container ed erano destinati al continente africano. L'operazione è stata condotta in collaborazione con l'Ufficio di analisi e investigazione tributaria (Odaifi) e con la Sorveglianza doganale dell'Agenzia delle entrate spagnola. (Spm)