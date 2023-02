Torino: è Marco Corsini il commissario del Parco della Salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' Marco Corsini il commissario del Parco della Salute di Torino scelto dall'intesa tra Regione Piemonte e governo. "Siamo molto fiduciosi perché l'avvocato Corsini è un professionista di altissimo livello e siamo certi che metterà la sua competenza a servizio della realizzazione di un'opera di importanza enorme, non solo per il Piemonte ma per tutta l'offerta sanitaria del nostro Paese - hanno sottolineato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -. Ringraziamo il Governo per aver dimostrato immediatamente attenzione su questo tema e aver accolto la nostra richiesta di una figura con poteri speciali, perché in un momento in cui i rincari delle materie prime e dell'energia stanno creando problemi a ogni tipo di cantiere poter contare su un commissario con poteri straordinari è fondamentale per andare avanti", hanno concluso.(Rpi)