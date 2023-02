Polonia: a gennaio gli stipendi lordi nelle imprese sono aumentati del 13,5 per cento annuo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il salario medio lordo nel settore delle imprese in Polonia è aumentato del 13,5 per cento annuo a gennaio 2023. Lo ha reso noto l’Ufficio centrale di statistica (Gus). Nel primo mese dell’anno la retribuzione media lorda è infatti pari a 6.883,96 zloty (circa 1.448 euro). L’occupazione nel medesimo settore è cresciuta nello stesso periodo dell’1,1 per cento anno su anno e dello 0,4 per cento rispetto a dicembre 2022. I dati sono afferenti alle imprese con un minimo di dieci dipendenti. (Vap)