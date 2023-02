Imprese: Unicredit, Sace e Cdp sostengono i piani di sviluppo del gruppo Ama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit, Sace e Cdp sostengono lo sviluppo di Ama Spa, specializzata nella produzione e commercializzazione di componenti per veicoli a lenta movimentazione e per il giardinaggio. Il finanziamento da 10 milioni di euro erogato da Unicredit a favore della capogruppo Ama Spa, che ha visto l’intervento della Garanzia Sace SupportItalia con copertura del 90 per cento e delle risorse Cdp, parte del plafond dedicato alla crescita di imprese Pmi e Mid Cap, è della durata di 6 anni di cui 15 mesi in preammortamento ed è finalizzato a supportare la strategia di crescita del Gruppo basata su investimenti volti al rafforzamento ed efficientamento della capacità produttiva e all’ampliamento della gamma prodotti. La Garanzia SupportItalia è lo strumento straordinario del Gruppo Sace previsto dal decreto Aiuti per sostenere le esigenze di liquidità e investimenti delle imprese italiane impattate dal conflitto russo-ucraino. Ama, con sede a San Martino in Rio (Reggio Emilia), è un player mondiale nella fornitura di componenti per l’allestimento e la manutenzione di Off Highway Vehicle (Ohv), macchine agricole e per la cura del verde. (segue) (Com)