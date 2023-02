Ocse: ministro Economia Francia, negoziati su tassazione a colossi del digitale "sono bloccati"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le trattative all'interno dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) sull'applicazione di una tassazione per i colossi del digitale "sono bloccate" soprattutto a causa di Stati Uniti, India e Arabia Saudita. Lo ha detto il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire prima di una riunione ministeriale del G20 in India. La Francia cercherà di sbloccare la situazione ma "le opportunità di successo sono poche", ha detto Le Maire, sottolineando l'importanza di una soluzione europea. (Frp)