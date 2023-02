Ue: Eurostat, produzione del settore delle costruzioni in calo a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione destagionalizzata nel settore delle costruzioni è diminuita del 2,5 per cento in area euro e del 2,0 per cento nell'Ue nello scorso dicembre, se paragonata al mese precedente. Lo si apprende da stime di Eurostat. A novembre 2022, la produzione nel settore delle costruzioni era diminuita dello 0,1 per cento nell'area dell'euro e aumentata dello 0,1 per cento in Ue. Su base annuale, nello scorso dicembre rispetto allo stesso mese del 2021, i dati mostrano un calo dell'1,3 per cento in eurozona e dello 0,4 per cento in Ue. La produzione media annua è invece aumentata del 2,3 per cento in area euro e del 2,6 per cento nell'Ue. Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili i dati, i maggiori cali mensili sono stati registrati in Germania (-8,0 per cento), Austria (-7,6 per cento) e Polonia (-3,8 per cento). Gli aumenti maggiori sono stati osservati in Slovenia (+10,6 per cento), Slovacchia (+9,5 per cento) e Svezia (+4,3 per cento). In area euro, paragonando i dati di dicembre 2022 con quelli dello stesso mese dell'anno precedente, l'ingegneria civile è diminuita dell'1,5 per cento e l'edilizia dell'1,3 per cento. In Ue, invece, l'edilizia è diminuita dello 0,9 per cento, mentre l'ingegneria civile è aumentata dello 0,6 per cento. Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, i maggiori cali annuali sono stati osservati in Germania (-8,2 per cento), Spagna (-6,3 per cento) e Austria (-6,0 per cento). Gli aumenti maggiori sono stati registrati in Slovenia (+74,5 per cento), Romania (+18,4 per cento) e Paesi Bassi (+4,9 per cento). (Beb)