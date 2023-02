Regno Unito: fonti stampa, "profondi timori" che Sunak non aumenti spesa per difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è "profonda preoccupazione" che il primo ministro del Regno Unito Rishi Sunak non veda alcuna urgenza di aumentare la spesa per la difesa e sostituire le armi inviate in Ucraina. In seno al governo è in corso un dibattito sui finanziamenti per il settore militare: il ministro della Difesa Ben Wallace che ha chiesto al cancelliere dello Scacchiere Jeremy Hunt 10 miliardi di sterline (circa 11,2 miliardi di euro) per il suo dipartimento. Tuttavia, una fonte di Whitehall ha detto al quotidiano "The Telegraph" che c'era "profonda preoccupazione" tra i vertici militari e che l'ostacolo per ottenere più finanziamenti non è Jeremy Hunt, bensì il primo ministro Sunak. La fonte ha dichiarato: "Non riesco a pensare ad alcun primo ministro che si comporterebbe in questo modo. C'è una guerra in Europa, stiamo svuotando le nostre forze, i nostri alleati e partner stanno tutti investendo nella difesa, ogni singolo primo ministro precedente a cui riesco a pensare avrebbe risposto a questa richiesta di finanziamenti". Secondo la fonte, i trascorsi di Sunak nelle banche di investimento sarebbero un'ulteriore riprova del fatto che il primo ministro non abbia "alcuna sensibilità istintiva per l'arte di governo". (Rel)