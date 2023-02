Superbonus: Croatti-Lanzi (M5s), campagna denigratoria senza pari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi giorni "stiamo assistendo a una vergognosa campagna denigratoria nei confronti del Superbonus". Lo affermano in una nota i referenti del Movimento 5 stelle per l'Emilia-Romagna, Marco Croatti e Gabriele Lanzi. "I partiti di maggioranza stanno facendo a gara a chi la spara più grossa, inventando numeri e notizie per screditare la misura agli occhi dei cittadini. Cercano così di cavalcare il malcontento popolare facendo credere che il problema sia la misura in sé e non gli interventi normativi che l'hanno ostacolata attuati a partire dal governo Draghi", spiegano. "L'obiettivo come sempre è quello di colpire il Movimento 5 Stelle. Un attacco che ormai da giorni va in onda a reti e media unificati con l'invenzione di notizie attraverso l'utilizzo artificioso dei dati. Praticamente nulla di quanto detto in questi giorni corrisponde a verità. Il giochetto attuato dal Governo e dai partiti di maggioranza - proseguono gli esponenti del M5s - di scaricare le colpe sulla misura e sul Movimento 5 Stelle è semplicemente patetico. Non hanno neanche il coraggio di assumersi la responsabilità di aver gettato nel baratro centinaia di imprese e tradito la fiducia di migliaia di cittadini. Da quando sono approdati al governo hanno palesato il loro unico obiettivo che è quello di demolire le misure attuate dal Movimento, mentre crescita e investimenti non sono proprio pervenuti. In questo modo trascineranno il paese nel baratro", concludono. (Rin)