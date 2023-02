Sanità: Casellati, salute è bene più prezioso, garantito grazie a personale sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata dei camici bianchi, il ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Elisabetta Casellati, scrive su Twitter: "La salute è il nostro bene più prezioso ed è grazie al personale sanitario se è un diritto fondamentale garantito. Oggi l'Italia onora coraggio, professionalità e altruismo di medici, infermieri e operatori, ricordando chi ha sacrificato la propria vita per assistere gli altri", conclude il ministro. (Rin)