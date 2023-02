Ucraina: centro di Kiev bloccato a causa di "ospiti stranieri"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il traffico nel centro di Kiev è stato limitato oggi a causa di "ospiti stranieri" arrivati nella capitale ucraina. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Rbk Ucraina", sulla base di quanto riportano i media locali. In particolare, il traffico sarebbe limitato vicino all'ambasciata degli Stati Uniti. Le misure sarebbero dovute a degli "ospiti stranieri" che sarebbero arrivati a Kiev per commemorare le vittime di Maidan, conosciute in Ucraina come i Cento eroi celesti. (Kiu)