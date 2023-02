Roma: accoltellato a morte in strada a Valle Aurelia, caccia a gruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora sangue nella Capitale. Ieri alle 20 circa Michael Lee Pon, 50enne di origini filippine è stato accoltellato a morte dopo una lite in via Anastasio II, a pochi passi dalla stazione Valle Aurelia. La vittima, è stata trovata a terra, esanime, dagli agenti delle volanti allertati da passanti. Per lui, nonostante i soccorritori, non c'è stato nulla da fare. Da una prima ricostruzione il 50enne è stato aggredito da un gruppo di persone. Fatale una coltellata al torace. Gli inquirenti sono a caccia dei colpevoli. Tra le ipotesi investigative quella di una resa di conti tra connazionali, ma anche una lite finita male. Per ricostruire quanto accaduto saranno acquisite le immagini delle telecamere esterne ed interne alla stazione, filmati che potrebbero aiutare gli inquirenti a dare un volto all'assassino e al gruppo che era con lui. Ieri anche la Scientifica ha cercato tracce lasciate non soltanto dall’assassino ma anche da eventuali complici. (Rer)