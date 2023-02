Energia: l’Iraq prevede di esportare 3,5 milioni di barili di petrolio al giorno a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I livelli delle esportazioni di greggio iracheno per il mese in corso raggiungeranno un tasso di 3,5 milioni barili al giorno. Lo ha reso noto Abdul-Baqi Khalaf, consigliere del ministero iracheno del Petrolio, parlando ai giornalisti durante la sua partecipazione alle attività della seconda conferenza sul petrolio e sul gas in Iraq, a cui partecipano alcune compagnie petrolifere straniere. I livelli di produzione di greggio iracheno ammontano attualmente a 4,5 milioni barili al giorno, ha affermato, spiegando che un milione di barili vengono consumati all'interno del Paese. "I prezzi del petrolio sul mercato globale hanno subito fluttuazioni dovute alle condizioni internazionali e dobbiamo fornire finanziamenti per sostenere i progetti dell'industria petrolifera nel Paese", ha spiegato.(Res)