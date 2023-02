Consumi: Coldiretti, triplica birra made in Italy, record decennio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La disposizione approvata rappresenta – sottolinea Coldiretti – un tassello fondamentale per lo sviluppo e il consolidamento di una filiera della birra 100 per cento Made in Italy. Il successo della birra italiana è infatti minacciato dall'esplosione dei costi che colpisce tutta la filiera con un balzo negli ultimi due anni che va dal +200 per cento dell'energia al +45 per cento per gli imballaggi al +50 per cento per le bottiglie, mentre le lattine hanno segnato +10 per cento, i tappi +22 per cento, i fusti di plastica +23 per cento, mentre i cambiamenti climatici nel 2022 hanno tagliato di 1/3 il raccolto dell'orzo per il malto. Nel 2022 i consumi nazionali di birra superano il record storico di oltre 35 litri pro capite per un totale – spiega Coldiretti – di 2 miliardi di litri generando un volume di fatturato che, considerando tutte le produzioni, vale 9,5 miliardi di euro. La scelta della birra come bevanda – conclude Coldiretti – è diventato negli anni sempre più raffinato e consapevole con specialità altamente distintive e varietà particolari: dalla birra aromatizzata alla canapa a quella ligure affumicata con le castagne, dalla birra senza glutine al riso Carnaroli del Piemonte a quella con la zucca, dalla birra con le arance di Sicilia a quella con le scorze di bergamotto, da quella alla ciliegia a quella con il miele di erica alla birra e non manca neppure la birra aromatizzata al pane e quella al grano saraceno. (Rin)