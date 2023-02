Moldova: presidente montenegrino, non abbiamo partecipato a piani eversivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Montenegro non ha partecipato al tentativo di colpo di stato russo in Moldova. Lo ha dichiarato il presidente montenegrino, Milo Djukanovic, ripreso dalla stampa di Podgorica. Djukanovic ha precisato che "non vi sono indicazioni che le autorità o le istituzioni statali del Montenegro abbiano partecipato in alcun modo al tentativo di colpo di stato russo in Moldova" e che secondo lui si può eventualmente parlare "solo di singoli individui che accettano di far parte di alcune organizzazioni paramilitari o terroristiche che si mettono al servizio degli interessi russi per destabilizzare i Paesi vicini". Il presidente montenegrino ha quindi detto che "non sarebbe sorpreso" se ci fosse il coinvolgimento di qualche suo concittadino alle azioni sovversive volte a destabilizzare la Moldova, dato che, ha sottolineato, "una parte dei cittadini del Montenegro, così come di altri Paesi della regione, dimostra purtroppo di sostenere l'aggressione russa", ha sottolineato. Djukanovic ha avuto modo di discutere della questione direttamente con l'omologa moldava, Maia Sandu, durante la Conferenza sulla sicurezza di Monaco del fine settimana scorso. (Seb)