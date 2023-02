Ucraina: Stoltenberg, la Russia paga un "prezzo molto elevato" per piccoli progressi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel conflitto in Ucraina la Russia paga un "prezzo molto elevato" per progressi piccoli. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro" il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. "Il loro morale è basso e il loro equipaggiamento è pessimo, la loro logistica insufficiente e la loro leadership inadempiente", ha affermato Stoltenberg, secondo il quale Mosca "manca di qualità" e cerca di compensare questo problema con la "quantità". "Hanno la massa", ha affermato il segretario generale della Nato. "In passato hanno dimostrato di essere pronti a pagare un caro prezzo lanciando ondate di soldati male addestrati, semplicemente per realizzare delle piccole vittorie", ha aggiunto Stoltenberg. (Frp)