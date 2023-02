Ucraina: ministro Esteri Lussemburgo mette in guardia Cina dal fornire armi alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Lussemburgo, Jean Asselborn, ha messo in guardia la Cina dal fornire armi alla Russia impegnata nella guerra contro l'Ucraina. “Sarebbe una svolta e non per il meglio”, ha avvertito Asselborn nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente radiofonica “Deutschlandfunk”. Il capo della diplomazia lussemburghese ha quindi evidenziato che, se la Cina consegnerà effettivamente armamenti alla Russia, ciò dovrà avere conseguenze nei rapporti con Pechino. “Spero che non si arrivi a questo”, ha aggiunto Asselborn, secondo cui “anche le forniture di armi camuffate avrebbero delle conseguenze”. In precedenza, il segretario di Stato degli Usa, Antony Blinken, aveva dichiarato che la Cina “sta valutando la possibilità di fornire sostegno letale” alla Russia per la guerra contro l'Ucraina. Per Blinken, si tratta di “principalmente armi”.(Geb)