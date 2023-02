Marocco: cittadini manifestano in diverse città contro il carovita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di marocchini hanno partecipato domenica a manifestazioni in diverse città del Paese, per protestare contro i prezzi elevati di cibo e carburante. Lo ha riferito il quotidiano “Al Quds”, affermando che Confederazione democratica del lavoro ha organizzato le manifestazioni in diverse città, in particolare Meknes, Nador e Taza, oltre alla capitale, Rabat. I partecipanti hanno intonato slogan di denuncia contro i prezzi elevati e contro il deterioramento del potere d'acquisto dei cittadini. Il sindacato ha dichiarato sulla propria pagina Facebook ufficiale che le autorità hanno vietato una serie di manifestazioni nelle città di Meknes, Taza e Nador, limitando le proteste nelle stesse città davanti alle sedi del sindacato. (segue) (Res)